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В Звездном городке в Тюмени появится улица Алматинская

Общество, 19:46 07 июня 2019

cтраница Есенгалия Ибраева в Facebook | Фото: cтраница Есенгалия Ибраева в Facebook

Улица Алматинская появится в Тюмени в районе ЖК "Звездный городок". Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

Решение о присвоении названия безымянной улице приняла на итоговом заседании комиссия по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов улично-дорожной сети в границах города под председательством замглавы Тюмени Владимира Третьякова.

Ранее автономия обратилась к администрации города с предложением присвоить название Алматинская улице в престижном и перспективном районе города.

cтраница Есенгалия Ибраева в Facebook | Фото: cтраница Есенгалия Ибраева в Facebook

"Когда очередь дошла до предложения нашей автономии, члены комиссии, в числе которых не только руководители структур администрации, но и почетный гражданин и журналист Рафаэль Гольдберг, писатель-краевед Александр Петрушин, активно поддержали нас. Было сказано много хорошего о деятельности Национально-культурной автономии казахов Тюменской области, и в целом о Казахстане, как братском государстве и стратегическом партнере России", - отметил Есенгалий Ибраев на своей странице в Facebook.

За улицу Алматинская члены комиссии проголосовали почти единогласно, один воздержался. Уже в ближайшее время за Звездным городком в высотных новостройках появятся таблички с надписью "Улица Алматинская".

cтраница Есенгалия Ибраева в Facebook | Фото: cтраница Есенгалия Ибраева в Facebook

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# голосование , Есенгалий Ибраев , переименование , улицы

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