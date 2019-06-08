Тюменцев зовут на открытую тренировку на террасе Дома Печати

| Фото: организаторы мероприятия | Фото: организаторы мероприятия

Открытая тренировка на террасе Дома Печати (ул. Осипенко, 81) в Тюмени начнется 9 июня в 13 часов, сообщают организаторы.

В 13 часов стартует интенсив по смешанным единоборствам, а к 14 часам 30 минутам всех ждут на стретчинг.

Занятия по единоборствам проведут тренер по рукопашному бою и ММА, чемпион Всероссийской профессиональной лиги RBM, чемпион мира международной лиги смешанных боевых единоборств по версии К-9 Вадим Недоступ и тренер по боевому самбо и ММА, профессиональный боец ММА, КМС по самбо Александр Ложкин. Алена Останина расскажет, как правильно делать комплексную растяжку.

С собой тюменцам рекомендуют захватить спортивную одежду и гимнастические коврики.

Вход свободный.