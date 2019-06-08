  • 8 июня 20198.06.2019суббота
  • USD65,0395
    EUR73,2605
  • В Тюмени 14..16 С 7 м/с ветер северный

Тюменцев зовут на открытую тренировку на террасе Дома Печати

Спорт, 11:27 08 июня 2019

Фото: организаторы мероприятия | Фото: организаторы мероприятия

Открытая тренировка на террасе Дома Печати (ул. Осипенко, 81) в Тюмени начнется 9 июня в 13 часов, сообщают организаторы.

В 13 часов стартует интенсив по смешанным единоборствам, а к 14 часам 30 минутам всех ждут на стретчинг.

Занятия по единоборствам проведут тренер по рукопашному бою и ММА, чемпион Всероссийской профессиональной лиги RBM, чемпион мира международной лиги смешанных боевых единоборств по версии К-9 Вадим Недоступ и тренер по боевому самбо и ММА, профессиональный боец ММА, КМС по самбо Александр Ложкин. Алена Останина расскажет, как правильно делать комплексную растяжку.

С собой тюменцам рекомендуют захватить спортивную одежду и гимнастические коврики.

Вход свободный.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# занятия , ЗОЖ , смешанные единоборства

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:27 08.06.2019Тюменцев зовут на открытую тренировку на террасе Дома Печати
17:16 07.06.2019Более тридцати команд сыграют в областном чемпионате по пляжному волейболу
16:10 07.06.2019Лучшую волейбольную пожарную часть выявили в Тобольске
15:38 07.06.2019Тюмень готовится принять финал Всероссийских армейских игр