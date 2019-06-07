Тюменский инклюзивный спектакль "Кавказский пленник" отправится в гастрольный тур

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Тюменский "Экспериментальный шекспировский театр" вновь поедет в гастрольный тур по Уральскому федеральному округу. Артисты представят новый инклюзивный спектакль "Кавказский пленник" зрителям Югры, Ямала, Курганской, Свердловской, Челябинской областей в 2019-2020 годах.

"Кавказский пленник" – свежий материал в репертуаре артистов, к его подготовке только приступили. Спектакль предназначен для слабовидящих и слепых людей, пояснил директор, художественный руководитель "Экспериментального шекспировского театра", кандидат медицинских наук Алексей Ушаков.

"Сдача постановки будет осенью. В октябре мы поедем в Ханты-Мансийск и Ноябрьск, а весной 2020 года – в Екатеринбург, Челябинск и Курган", – рассказал он.

Тур стал возможным благодаря гранту президентского фонда на реализацию проекта "Благотворительные гастроли инклюзивного аудиотактильного (4D) спектакля "Кавказский пленник" по городам УФО". Спектакль предназначен для слабовидящих и слепых людей.

"Это не просто спектакль с закрытыми глазами – пришел человек, закрыл глаза и сидит, смотрит, как незрячий. Постановку играют с помощь звука, обоняния, вибрации, контакта. Если слепой или слабовидящий сидит в зрительском зале, то используют прямой контакт героя и зрителя – через прикосновения, запахи, вибрации", – рассказала постановщик Екатерина Матюшкина.

Благотворительные гастроли – это одно из самых масштабных и наиболее давних направлений деятельности "Шекспировского театра" в рамках долгосрочной социально-культурной программы "Социальный театр", которую артисты реализуют с 2007 года.

"В 2007 году мы сделали спектакль "Сонеты" по Шекспиру, который был адаптирован для глухих зрителей. Он имел большой успех, выставлялся на конкурсную программу "Золотой маски", проходил экспертный отбор. На волне этого успеха мы решили продолжить тему – запустить экспериментальную программу. Так появился проект "Социальный театр", который адаптирует спектакли для особенных людей", – вспоминает Алексей Ушаков.

Напомним, новую постановку театр презентуют 7, 8 и 9 июня, начало в 14 часов. Инклюзивный спектакль "Тарарам" по произведениям Саши Чёрного актеры тюменского молодежного "Экспериментального шекспировского театра" презентуют на сцене многофункционального центра инклюзивных искусств и технологий (ул. 9 Января, 75).

Алексей Ушаков также рассказал, что в сентябре состоится официальное открытие многофункционального центра инклюзивных искусств и технологий.

"Надеемся, что центр будет работать долгие годы. Приятно, что нас поддерживает президентский фонд. Планируем образовательную, творческую, постановочную программы. Будем открывать в конце года мультиинклюзивный кинотеатр, адаптированный для слепых, глухих – для всех особых людей. А потом, возможно, запустим инклюзивный театр", – поделился планами художественный руководитель "Экспериментального шекспировского театра".

Ирина Ромашкина