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В Княжево прошел форум "Экологическое ассорти"

Общество, 14:06 09 июня 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Форум "Экологическое ассорти" организовали для жителей села Княжево Тюменского района работники центра культуры и досуга "Премьера".

Спикерами встречи стали представители областного департамента экологии и недропользования и Ялуторовского агротехнологического колледжа.

Специалисты департамента рассказали об экологической обстановке в регионе и призвали земляков бережнее относится к природе и ресурсам. Этому, например, учат участников движения "Эколята", которое успешно развивается в области.

Сельчане послушали лекцию агронома Ивана Барышникова "Экосад своими руками", узнали, что химикатами нужно пользоваться в меру, и вместе с новыми знаниями получили сертификаты.

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# Княжево , экология

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