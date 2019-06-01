В Тобольске на работу вышли отряды мэра

| Фото: КДМ Тобольск | Фото: КДМ Тобольск

24 трудовые бригады приступили к работе в первую смену с 3 июня в рамках программы "Отряды мэра" в Тобольске, сообщает городская администрация.

Трудоустроено 283 человека, из которых 261 – несовершеннолетний. Всего в летний период планируется трудоустроить 2 тыс. подростков и 90 ребят старше 18 лет.

У каждого отряда свое направление работы. Ребята из отряда "Память" оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной войны и престарелым гражданам, продолжат облагораживание мест захоронений участников войны и тружеников тыла на Завальном кладбище. Отряд "Кремлевский десант", созданный на базе Тобольского музея-заповедника, приступил к облагораживанию территории возле кремля, а также сада Ермака. Помимо этого, ребятам предстоит ознакомиться с музейным делом и работой в архиве, проводить экскурсии.

Подростки из отряда "Дозор" займутся выявлением вандальных надписей, и совместно с ребятами из бригады "Антиграффити" будут удалять их со стен зданий и строений. Ребята из отряда "Равные возможности" будут помогать в уходе за лошадьми в конноспортивном клубе "Конек-горбунок".

Продолжает работу отряд "Фанта", созданный из подростков центра содействия семейному устройству и сопровождению приемных семей, отряд "Отрада", в котором трудятся подростки из многодетных семей, отряд "ПАТПята", "Экологический отряд", юнкоры пресс-центра "Горизонт" и другие. Приступили к работе и бригады косильщиков.