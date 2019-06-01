Тюменские особые актеры сыграли красно-белый спектакль

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Литературный спектакль-компиляцию по стихам Саши Чёрного "Тарарамъ" представили актеры Тюменского молодежного "Экспериментального шекспировского театра" на сцене многофункционального центра инклюзивных искусств и технологий 7-9 июня.

В основу спектакля вошли стихотворения Саши Чёрного из цикла о Первой мировой войне: "Легенда", "Письмо от сына", "Сборный пункт", "Под лазаретом", "На фронт", "В чужой квартире", "Атака", "На поправке", "Репетиция", "Стилизованный осел", "Во имя чего". Режиссер Екатерина Матюшкина занималась с артистами полгода.

Красным цветом на белых простынях прогремело название спектакля "Тарарамъ". Занавес открывает медсестра (режиссер спектакля и актриса Екатерина Матюхина), за которой мизансцену играют восемь актеров. Медсестра прикосновением руки будто оживляет героя постановки: она, словно раненых, собирает их на сцене, каждого выводит в центр, где артист декламирует стихотворение, используя реквизиты красного цвета.

Первой выступила вперед актриса "Экспериментального шекспировского театра" Анна Орлова. Она окончила Тюменский государственный институт культуры, Алексея Ушакова и Екатерину Матюшкину знает со времен вуза – оба ее преподаватели.

"Это мой первый опыт работы с особыми людьми. Меня ввели в спектакль в последний момент. Сначала было сложно общаться. Привыкаешь и к некоторым бытовым моментам с такими актерами", – поделилась впечатлениями Анна.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Актер Николай Шабанов не впервые выступает на сцене: он начинал в народном театре при ДК "Железнодорожник". "Я никогда не стеснялся сцены. Здесь же меня привлек оригинальный жанр. Впервые участвую в постановке, которая создана по стихам Саши Чёрного, а я его очень уважаю", – сказал артист.

Если зрячему нужны очевидные проявления эмоций, то слепому важно понять чувства. С трудностями такого сурдоперевода столкнулась Вероника Штейман. Девушка признается, что ей было сложно вообразить, чего же хочет от нее режиссер. Двухминутная сцена героини технически непроста: Вероника встает на стул и призывно читает в красный рупор стихотворение "Сборный пункт".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Чтобы сыграть эту роль, моему руководителю пришлось очень долго со мной спорить, чтобы донести до меня образ. Ей было очень трудно со мной. Когда я смогла понять, что от меня требуется, мне стало легко вжиться в роль. Я рада, что зрителю понравилось. Если спектакль тронул, значит, у нас все получилось", – считает актриса.

Театралы же, действительно, были растроганы до слез и благодарили организаторов. По словам директора, художественного руководителя "Шекспировского театра", кандидата медицинских наук Алексея Ушакова, спектакль "Тарарамъ" – это проба пера, полностью экспериментальная работа. И у нее будет продолжение.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ирина Ромашкина