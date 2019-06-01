В Абатском районе водитель фуры не выдержал дистанцию и погиб

| Фото: ОГИБДД МО МВД России «Ишимский» | Фото: ОГИБДД МО МВД России «Ишимский»

Водитель фуры погиб в аварии, которая произошла на 363 км автодороги Тюмень - Омск ранним утром 7 июня.

Водитель 28 лет Isuzu Forward не выбрал дистанцию до движущегося впереди грузовика с полуприцепом. В результате ДТП молодой человек погиб на месте.

С 7 по 9 июня сотрудники ОГИБДД МО МВД России "Ишимский" выявили 179 нарушений правил дорожного движения. Из них четыре случая задержания водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 13 пешеходов нарушили правила перехода проезжей части дороги, трое водителей не предоставили преимущества в движении пешеходам на зебрах, 10 автолюбителей нарушили правила перевозки детей.

Соб. инф.