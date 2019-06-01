Тюменцам расскажут о чуде и счастье быть живым

| Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория». | Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория».

Заслуженный врач России Альберт Суфианов, теоретик новых медиа и цифровой культуры Лев Манович и основатель студии бренд-дизайна "Лайтшоп" Александр Назаров проведут в Тюмени бесплатные лекции 15-16 июня, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

Так, лекцию-завтрак на тему "Чудо" проведет в рамках международного проекта CreativeMornings главный врач Федерального нейрохирургического центра, профессор и заслуженный врач России Альберт Суфианов. Она состоится 15 июня в бизнес-центре "Парус" (30 лет Победы, 38, строение 10) с 10 до 11 часов. Зарегистрироваться можно здесь.

Профессор спасает человеческие жизни больше 30 лет и считает, что не раз становился свидетелем чуда. Например, в молодости Альберт Суфианов закончил операцию мальчика с опухолью мозга, не смотря на то, что в больнице начался пожар. По словам врача, здание могло взорваться, но этого не произошло. Он расскажет о чуде с точки зрения науки и веры, счастье быть живым и желании помогать людям.

В этот же день основатель студии бренд-дизайна "Лайтшоп" Александр Назаров прочитает "Злую лекцию". По его мнению, то, что мы видим на улицах каждый день, не всегда является нормой. Эксперт расскажет обо всем, что есть в облике города хорошего и плохого: о вывесках и баннерах, логотипах и рекламе, слоганах и соцсетях. Он покажет примеры неудачных визуальных решений, расскажет, как изменить облик города в лучшую сторону, и объяснит разницу между креативом и имитацией.

| Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория». | Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория».

Лекция о преобразовании городской среды пройдет в нелекционном пространстве - на подземной парковке многофункционального комплекса "Магеллан" (50 лет Октября, 14). Начало в 15 часов. Связаться с организаторами можно по номеру 8 (919) 927-68-23.

Профессор компьютерных наук Городского университета Нью-Йорка, университета Калифорнии и Европейской Высшей школы в Швейцарии Лев Манович 16 июня выступит с лекцией "Как изобразить город? Медиа, большие данные, визуализация". Он расскажет о новых типах городских данных: постах в соцсетях, снимках со спутников, сенсорных сетях и многом другом.

| Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория». | Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория».

Также Лев Манович представит свой проект Elsewhere, цель которого - создать карты современной глобальной культуры на основе больших данных. На них будут показаны миллионы событий, которые происходят в тысячах городов мира, в том числе Тюмени. Лекция начнется в 15 часов, о месте проведения всем зарегистрировавшимся сообщат дополнительно.

Организатор лекций - команда "Конторы пароходства", нового креативного пространства, которое откроется во второй половине лета на тюменской набережной.