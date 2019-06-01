Тюменский врач стал победителем Всероссийской олимпиады молодых специалистов

| Фото: ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

Врач тюменской Областной клинической больницы № 2 Денис Ермаков вошел в число победителей I Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Конкурс проходил в Омске. Участие в нем приняли десятки врачей из восьми регионов страны, сообщает областной департамент здравоохранения.

Тюменскую область представил челюстно-лицевой хирург Денис Ермаков. Он около года трудится в приемном отделении взрослого стационара больницы, но успел зарекомендовать себя внимательным доктором и грамотным специалистом, способным в доли секунды проанализировать ситуацию и принять правильное решение. Благодаря профессионализму Дениса Ермакова осталась жива и здорова 62-летняя пациентка, лицо которой почти насквозь проткнул сук засохшей осины.

Олимпиада состояла из нескольких этапов. В рамках проверки теоретических знаний участникам предлагалось решить ситуационные задачи – на основе жалоб и результатов анализов условных пациентов выставить диагноз и определиться с тактикой лечения. Для Дениса Ермакова таким больным стала пожилая женщина с острой болью в щеке и зубе.

Врач диагностировал у пациентки "абсцесс щеки" и скорректировал лечение с учетом наличия у нее сахарного диабета, чтобы заживление гнойной раны проходило быстрее. За это задание жюри присудило Денису Викторовичу высший балл.

В рамках практической части оценивалась техника установки импланта на модели челюсти и шинирования нижней челюсти при переломе. Особое внимание уделялось правильности выбора методики проведения операции, аккуратности ее выполнения, качеству и скорости работы. Мастерство Дениса Ермакова также было отмечено высоким баллом.

| Фото: ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

"В этом большая заслуга моих наставников. Есть такие знания, которые невозможно получить в вузе – они передаются только от практикующих врачей. Сказалось и то, что работаю в приемном отделении экстренной больницы, это дает возможность состояться как профессионалу. Каждые сутки к нам обращаются до пятидесяти пациентов, треть из них – дети. Большинству требуется помощь по поводу воспалительных заболеваний и травм лицевого скелета", - рассказал Денис Ермаков.