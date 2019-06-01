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Гости музея "Посад сибирских старожилов" примерят копии костюмов XVIII века

Общество, 16:10 11 июня 2019

со страницы "Музей-Заповедник Тобольский" во ВКонтакте | Фото: со страницы "Музей-Заповедник Тобольский" во ВКонтакте

Сфотографироваться в аутентичных копиях костюмов XVIII века смогут посетители интерактивного музея под открытым небом "Посад сибирских старожилов", который откроется в Тобольске 12 июня, сообщает Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.

Жителей и гостей Тобольска приглашают в музей под открытым небом в 12 часов. По словам организаторов, посетители смогут перенестись на три века в прошлое и увидеть первую сибирскую столицу глазами ровесников эпохи правления Петра I.

Гости смогут пройтись по деревянной мостовой, побывать в воссозданных палатах первого губернатора Сибири Матвея Гагарина, усадьбе Семена Ремезова, узнать о забытых ремеслах на тематических мастер-классах. Кроме того, гости и жители Тобольска смогут стать участниками исторического квеста, пополнить семейный фотоальбом яркими снимками в аутентичных копиях костюмов XVIII века.

12 июня - вход бесплатный. Музей, расположенный на ул. Ленина, 175 в Тобольске, проработает до 18 часов.

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# квест , костюмы , мастер-класс , музей

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