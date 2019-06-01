Последствия условной аварии ликвидировали спасатели в Тюмени

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Учения по ликвидации последствий ДТП с пассажирским автобусом и бензовозом прошли в Тюмени, сообщает МЧС России по Тюменской области.

В учениях были задействованы сотрудники 32-го отряда федеральной противопожарной службы Тюменской области, областной службы экстренного реагирования, скорой медицинской помощи, ГИБДД.

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

По легенде учений, на федеральной автодороге пассажирский автобус начал сбрасывать скорость для высадки пассажиров на остановке. Едущий сзади водитель бензовоза не выдержав интервал, врезался в ПАЗ. Бензовоз выехал на проезжую часть, перегородил две полосы попутного направления и загорелся. Создалась угроза взрыва бензовоза. Автобус условно опрокинулся в кювет, перевернулся у него заблокировло двери. В автобусе находился 21 пассажир. У бензовоза произошла разгерметизация цистерны, розлились ГСМ. Пассажиры автобуса и водители транспортных средств получили повреждения различной степеней тяжести.

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

В ходе ликвидации ДТП участники отработали взаимодействия подразделений пожарно-спасательного гарнизона с аварийно-спасательными формированиями, бригадой скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Сотрудники МЧС отработали извлечение и эвакуацию пострадавших из автомобилей, после чего было организовано тушение цистерны бензовоза и розлива ГСМ. Условные пострадавшие были переданы медицинской скорой помощи.

По словам руководителя учений Евгения Шатунова, все подразделения пожарно-спасательного гарнизона и привлекаемых служб отработали удовлетворительно. Поставленные задачи были выполнены в полном объеме. Личный состав в условиях, приближенных к реальным, успешно отработал навыки по спасению людей, тушению автомобиля и розлива горюче-смазочных материалов.