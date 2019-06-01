Последствия условной аварии ликвидировали спасатели в Тюмени
Учения по ликвидации последствий ДТП с пассажирским автобусом и бензовозом прошли в Тюмени, сообщает МЧС России по Тюменской области.
В учениях были задействованы сотрудники 32-го отряда федеральной противопожарной службы Тюменской области, областной службы экстренного реагирования, скорой медицинской помощи, ГИБДД.
По легенде учений, на федеральной автодороге пассажирский автобус начал сбрасывать скорость для высадки пассажиров на остановке. Едущий сзади водитель бензовоза не выдержав интервал, врезался в ПАЗ. Бензовоз выехал на проезжую часть, перегородил две полосы попутного направления и загорелся. Создалась угроза взрыва бензовоза. Автобус условно опрокинулся в кювет, перевернулся у него заблокировло двери. В автобусе находился 21 пассажир. У бензовоза произошла разгерметизация цистерны, розлились ГСМ. Пассажиры автобуса и водители транспортных средств получили повреждения различной степеней тяжести.
В ходе ликвидации ДТП участники отработали взаимодействия подразделений пожарно-спасательного гарнизона с аварийно-спасательными формированиями, бригадой скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Сотрудники МЧС отработали извлечение и эвакуацию пострадавших из автомобилей, после чего было организовано тушение цистерны бензовоза и розлива ГСМ. Условные пострадавшие были переданы медицинской скорой помощи.
По словам руководителя учений Евгения Шатунова, все подразделения пожарно-спасательного гарнизона и привлекаемых служб отработали удовлетворительно. Поставленные задачи были выполнены в полном объеме. Личный состав в условиях, приближенных к реальным, успешно отработал навыки по спасению людей, тушению автомобиля и розлива горюче-смазочных материалов.