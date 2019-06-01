В Абрамовском парке Тобольска благоустроят территорию

| Фото: администрации Тобольска | Фото: администрации Тобольска

Освещение и малые архитектурные формы появятся в Абрамовском экологическом парке в Тобольске. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев после посещения парка на территории школы № 15.

Парк, доступный всем жителям микрорайона, пользуется популярностью круглый год. Директор школы Саит Хисматулин рассказал, какие уроки проводятся для учеников и воспитанников детских садов.

"В парке разбиты зоны, в которых представлены виды растений нашего региона, есть экологические тропы, проходят уроки по сохранению природы. Проект мы реализуем поэтапно. Многое сделано, но много еще впереди", - поделился Саит Хисматулин.

Глава города отметил необычность объекта и сказал, что инициативы граждан необходимо поддерживать.

"Если место востребовано, то это значит, что и чистота, и безопасность здесь гарантированы. А значит, мы спокойно можем вкладываться сюда и развивать парк, не тратя силы и средства на ненужные пространства", - резюмировал градоначальник.

Принято решение, что в ближайшее время при поддержке муниципалитета в Абрамовском парке будет благоустроена прилегающая территория. В долгосрочной перспективе – установка многофункциональных спортивной и детской площадок, запуск фонтана.

Парк открылся благодаря грантовой поддержке СИБУРа, выделенной в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел". В рамках первого этапа бесхозная территория в 2013 году была ограждена, появилось видеонаблюдение, громкоговоритель для трансляции музыки, информационные щиты. Через четыре года на 25 сотках Абрамовского парка появился настоящий эколого-образовательный кабинет под открытым небом "Зеленый класс", столовая для птиц, засажены зоны смешанного леса и хвойного бора.