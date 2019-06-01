Представители мирового бизнеса прочитали лекции тюменским студентам

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Лекции от представителей мирового бизнеса прослушали студенты Тюменского индустриального университета в Израиле.

Участниками программы стажировки стали пять студентов и два специалиста Студенческой инновационной платформы (СИП), сообщает пресс-служба опорного вуза.

За время поездки они прослушали 10 лекций по инновационным технологиям, посетили пять офисов компаний, стартап-хабов и коворкингов. Кроме того, узнали об условиях и видах предоставления поддержки израильским предпринимателям.

Все участники стажировки отметили, что в Израиле очень развита поддержка новичков на рынке.

"Успех израильских стартапов это, во-первых, искреннее желание изменить мир к лучшему, во-вторых, полное отсутствие страха совершить ошибку, в-третьих, ориентация на международный рынок. И последний важный аспект – мощная синергия стартап-сообщества", – отметил специалист СИП Артем Гребенюк.