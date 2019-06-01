Четыреста тюменских шахматистов встретились на сеансе одновременной игры

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

400 тюменцев приняли участие в шахматном турнире "ТВВИКУ-ТЮМЕНЬ" на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, сообщают организаторы.

Матчевая встреча стала репетицией установления рекорда России.

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

"От зарождения идеи проведения этого турнира до ее претворения в жизнь прошло три месяца. Курсанты ТВВИКУ уже вошли в историю России за массовые подтягивания. На этот раз возникла идея добиться подобного результата и в шахматах. В итоге было принято решение собрать 400 шахматистов – 200 курсантов ТВВИКУ и 200 желающих от 7 лет и старше из различных шахматных секций. Это воспитанники детско-юношеских центров "Фортуна", "Грант", Бригантина", "Контакт", спортивных школ № 3 и 4, детского шахматного клуба "Е4-Е5", представители Городского шахматного клуба, Областная спортивная школа по шахматам Карпова, Всероссийское общество инвалидов, Общероссийская спортивная федерация спорта глухих и члены городской шахматной федерации", - рассказал директор Городского шахматного клуба Андрей Колычев.

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Пока продолжались шахматные баталии, болельщики и участники, завершившие свою игру, развлекались у стенда с военной атрибутикой, пробовали собрать и разобрать оружие, а также изучали военные звания на специальном игровом стенде. Самые активные успели сыграть даже в большие напольные шахматы.

По итогам массовой игры каждый участник получил памятный диплом.

Кроме этого, ведущие тюменские шахматисты - мастер ФИДЕ Даниил Юффа и международный гроссмейстер Евгений Прокопчук - провели сеанс одновременной игры еще на 20 шахматных досках. В них зафиксировано две ничьи при 18 победах.