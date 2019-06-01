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Тридцать одного человека эвакуировали из тюменской многоэтажки из-за пожара

Происшествия, 11:36 13 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

31 человека эвакуировали из многоэтажного дома в Тюмени на пр. Ямбургский из-за загоревшегося балкона 12 июня. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько.

"В 0 часов 23 минуты огнеборцы выезжали на проезд Ямбургский. Произошел пожар на балконе десятиэтажного жилого дома", — сообщил Сергей Юсько.

Из опасной зоны эвакуировали 31 человека. Пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем.

Инна Пахомова

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# МЧС , пожары

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