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Обстоятельства гибели семьи устанавливают уральские следователи

Происшествия, 13:48 13 июня 2019

sverdlovsk.sledcom.ru/ | Фото: sverdlovsk.sledcom.ru/

Обстоятельства гибели семьи из трех человек устанавливают следователи СКР по Пригородному району в рамках уголовного дела, возбужденного 12 июня, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

Утром 12 июня в органы правоохраны Пригородного района поступило сообщение об обнаружении тел трех человек при тушении пожара в садовом домике коллективного сада "Дачник-1". По поступившей информации, погибшими являются члены одной семьи: мужчина, женщина и 4-летний мальчик. Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Предварительная причина возгорания - неисправность электропроводки. Точные причины пожара и гибели людей будут установлены в ходе судебных экспертиз, назначенных по данному уголовному делу. Расследование продолжается.

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# гибель , пожар

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