Уватский рыбак попался на ловле краснокнижного осетра

| Фото: ОМВД России по Уватскому району | Фото: ОМВД России по Уватскому району

33-летний мужчина задержан по подозрению в вылове рыбы, занесенной в Красную книгу Российской Федерации, сообщает ОМВД России по Уватскому району.

По предварительным данным, гражданин производил вылов рыбы ценных пород с помощью рыболовных сетей, не имея на это соответствующего разрешения. В ходе осмотра из моторной лодки мужчины изъято девять особей осетровых пород и самодельные рыболовные снасти.

По результатам экспертной оценки ущерб, причиненный незаконными действиями гражданина, составил более 950 тыс. рублей.

Дознавателем уватского отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 258.1 УК РФ "Незаконная добыча водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации". Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.