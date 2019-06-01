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ИБ-stand up пройдет в Тюменской точке кипения

Общество, 09:13 18 июня 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Второй ИБ-stand up – Black and White пройдет в Тюменской точке кипения 20 июня с 15 до 18 часов, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

Его участники и эксперты в формате живого диалога рассмотрят четыре стороны жизни в сфере информационной безопасности. Спикеры расскажут участникам о своем опыте работы в этой нелегкой, но интересной сфере, а также поделятся комичными ситуациями, связанными с профессиональной деятельностью.

В числе экспертов будет участвовать приглашенный гость – Евгения Красавина, руководитель отдела продвижения и развития продуктов компании "Positive Technologies". Также участников ждет необычная выставка картин на тему информационной безопасности, автором которых является Анна Бобыкина.

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# информационная безопасность , Точка кипения

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