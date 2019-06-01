Детей с ограниченными возможностями здоровья ждут на "Зарядке с чемпионом"
| Фото: admtyumen.ru
Первая "Зарядка с чемпионом" для детей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Тюмени по адресу ул. Уральская, 60/1 20 июня, сообщает региональный департамент социального развития.
Проект "Спорт для всех" продолжает развивать областной центр реабилитации инвалидов. К еженедельным тренировкам с командой Workout центра добавятся "Зарядки с чемпионом" – Сергеем Мехниным, обладателем рекорда России по подтягиванию с дополнительным отягощением.
Дополнительная информация по телефону 555-870.