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Детей с ограниченными возможностями здоровья ждут на "Зарядке с чемпионом"

Общество, 10:08 17 июня 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Первая "Зарядка с чемпионом" для детей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Тюмени по адресу ул. Уральская, 60/1 20 июня, сообщает региональный департамент социального развития.

Проект "Спорт для всех" продолжает развивать областной центр реабилитации инвалидов. К еженедельным тренировкам с командой Workout центра добавятся "Зарядки с чемпионом" – Сергеем Мехниным, обладателем рекорда России по подтягиванию с дополнительным отягощением.

Дополнительная информация по телефону 555-870.

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# воркаут , зарядка

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