Директора червишевского ЖКХ осудят за хищение крупной суммы денег

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Директора общества "Червишевское ЖКХ", обвиняемого в хищении из бюджета более 800 тыс. рублей, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

В ноябре 2016 года мужчина представил в администрацию Тюменского района и в МУЖЭП с. Онохино завышенную смету на ремонт двух рабочих колес и двух корпусов насосов. В декабре того же года "Червишевское ЖКХ" заключило договор на ремонт насосного оборудования. Работы в сумме 1,6 млн рублей были оплачены за счет гранта администрации Тюменского района. При этом фактически на покупку двух рабочих колес и двух корпусов было потрачено около 756 тыс. рублей. Разница в сумме более 816 тыс. рублей была похищена обвиняемым.

Преступление было выявлено управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области. В мае 2019 года директор полностью возместил причиненный ущерб.

Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.