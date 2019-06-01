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Открыт прием заявок на участие в праздничном шествии в Ялуторовске

Общество, 17:05 14 июня 2019

комитет по культуре и туризму Ялуторовска | Фото: комитет по культуре и туризму Ялуторовска

Прием заявок на участие в праздничном шествии "Из прошлого в будущее", которое пройдет в Ялуторовске 29 июня, продлится до 24 июня, сообщает комитет по культуре и туризму города.

Принять участие в зрелищном мероприятии приглашают трудовые коллективы предприятий, организаций, учреждений Ялуторовска. Присоединиться к шествию можно всей семьей.

Праздничное шествие под девизом "Из прошлого в будущее" пройдет по центральной улице города 29 июня. Организаторы планируют представить зрителям основные вехи истории города, города современного и города будущего. А в оформлении колонн предлагают использовать символику предприятия, бренды, продукцию, кроме того колонну может возглавлять декорированная машина или платформа.

Количество участников шествия не ограничено. Заявку необходимо направить до 24 июня по адресу: ул. Ленина, 23, каб. 103 или на e-mail: yal.kultura@mail.ru. Телефоны для справок: 8(34535)3-20-29, 3-32-69, 3-93-46.

Отметим, в 2019 году день рождения города пройдет под лозунгом "Ялуторовск юбилейный". Будут работать сразу несколько площадок. А кульминацией праздника станет праздничный салют.

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# День города , праздник , шествие

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