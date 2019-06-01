Названы потенциальные соперники Федора Емельяненко

| Фото: Матч ТВ | Фото: Матч ТВ

Известный мастер смешанных единоборств россиянин Федор Емельяненко подписал новый контракт с промоутерской компанией Bellator, сообщает Р-спорт.

Емельяненко заявил, что руководство Bellator идет ему навстречу и дает время для принятия решения о продолжении или завершении карьеры.

Глава американского промоушена Bellator Скотт Кокер назвал потенциальных соперников Емельяненко.

"Джош Барнетт — определенно один из соперников, которых мы предложим Федору. Он не против. Но пока неясны сроки поединка. Также у нас немало других классных бойцов, с которыми он мог бы подраться. Другой вариант для Федора — Куинтон Джексон", — сказал Скотт Кокер.

Емельяненко в январе проиграл американцу Райану Бейдеру на первой минуте финального поединка Гран-при Bellator в тяжелом весе. Это поражение стало шестым для 42-летнего Емельяненко при 38 победах в смешанных единоборствах. С тех пор российский спортсмен не делал заявлений о том, будет ли он продолжать карьеру.