Более сорока спортсменов приняли участие в мотогонках в Тюмени

| Фото: из группы "Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из группы "Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени" во ВКонтакте

45 спортсменов и шесть команд приняли участие в первом этапе Открытого летнего чемпионата и первенства Тюмени по мотоциклетному спорту в дисциплинах "Суперкросс", сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Впервые в региональной столице опробовали новую дисциплину мотокросса – питбайк. Любой желающий на собственном мотоцикле мог принять участие в заезде.

Заявку подали любители из Тобольска, Ялуторовска и Тюмени. Новый класс питбайк стал самым многочисленным по составу участников. Их поделили на две возрастные категории: до 18 и после 18 лет.

Среди спортсменов заявились гонщики из Кургана, Омска, Тобольска, Шадринска, а также из Кузбасса (Ленинск-Кузнецкий) и Тюмени. Всего приняли участие 45 спортсменов, шесть спортивных команд. Они с легкостью преодолели дистанцию из трех заездов - одного тренировочного и двух финальных. Также спортсмены показали свое спортивное мастерство на вновь подготовленном мототреке с новыми трамплинами, ритмическими секциями, могулами.

Соревнования открывали заезды самых маленьких мотогонщиков - 10-12 лет. Сильнейший интерес вызвали заезды в классе 125 кубических сантиметров, где в поединке сошлись три представителя Тюмени. Первое место занял Антон Пестов из сборной Тюменской области. Второе место присудили Максиму Копылову из детско-юношеской спортивной школы "Старт XXI век". Третье место досталось Сергею Грачеву из сборной Тюменской области.

В Тюменском городском многопрофильном центре отмечают, что организаторы соревнований предложили новую формулу определения командного зачета, в которую вошли юные спортсмены от 10 до 18 лет. Она позволила определить сборную команду для участия в межрегиональных и областных соревнованиях.