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Восемнадцать человек спасены из пожаров в Тюменской области

Происшествия, 17:05 17 июня 2019

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

88 пожаров произошло в Тюменской области с 10 по 16 июня, 18 человек спасены, шестеро травмированы, сообщает региональное МЧС.

За неделю к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 32 раза, оказывалась помощь по деблокировке пострадавших, отключение аккумуляторной батареи, смыв ГСМ с проезжей части.

Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует содержать в чистоте территорию у своего жилого дома и хозяйственных построек, своевременно очищать ее от сухой травы, опавшей листвы и мусора, которые способствуют распространению огня в случае пожара.

Мусор необходимо своевременно вывозить в специально отведенные места. Опасно разводить костры на расстоянии менее 50 метров от жилых домов и хозяйственных построек, выбрасывать незатушенный уголь вблизи строений, организовывать свалки горючих отходов.

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# МЧС , пожары , спасение

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