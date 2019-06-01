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В Ишиме девушка на "Лексусе" сбила трехлетнего малыша

Происшествия, 13:04 17 июня 2019

ОГИБДД МО МВД России «Ишимский» | Фото: ОГИБДД МО МВД России «Ишимский»

Наезд на трехлетнего ребенка совершила автоледи восемнадцати лет в Ишиме 15 июня.

Установлено, что мальчик перебегал дорогу перед близко двигавшимся автомобилем на ул. Свет Ильича в 17 часов 25 минут. В результате аварии трехлетний малыш получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом правой плечевой кости с умеренным смещением.

Госавтоинспекция просит родителей следить за своими несовершеннолетними детьми, исключить их нахождение на проезжей части во избежание ДТП с тяжкими последствиями.

С начала года на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России "Ишимский" зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних участников дорожного движения, 15 – детей получили различные травмы.

Соб. инф.

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# дорожная авария , ДТП , Ишим , ребенок

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