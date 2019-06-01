Югорчанин до смерти избил оппонента из-за ДТП на парковке
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Мужчину, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, осудят в Нижневартовске, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.
На автомобильной парковке рядом с бизнес-центром произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. 26-летний водитель одной из машин избил 51-летнего потерпевшего. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь спасти его не удалось, от полученных телесных повреждений он скончался в больнице.
Расследование завершено, материалы уголовного дела переданы в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.