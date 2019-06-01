Чемпионов по легкой атлетике и плаванию определили в Тюменском районе

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Чемпионат по легкой атлетике и соревнования по плаванию второго этапа фестиваля ГТО прошли в Тюменском районе 15 и 16 июня, сообщает управление по спорту и молодежной политике муниципалитета.

В состязаниях приняли участие 116 человек, представляющие 20 команд.

В детско-юношеской спортивной школе № 2 в пос. Богандинский спортсмены соревновались в беге на дистанциях 100, 200, 400, 800, 1500 и 3000 метров, а также в эстафете четыре по 100 метров.

Первыми к финишу на разных дистанциях пришли представители Московского муниципального образования: Артем Гугучкин, Мария Гугучкина, Никита Носов, Мария Игнатьева, Салават Назмутдинов из Чикчинского МО, онохинцы Мария Сизова и Денис Чевелев, Алена Третьякова из Винзилей и Евгений Лосев из пос. Боровский.

Призерами соревнований стали представители Каменского муниципального образования: Анатолий Погадаев и Иван Горшков, Московского муниципалитета: Данил Леднев и Виктор Жилов, поселка Винзили – Ольга Копнина, Степан Парфенов, Алена Третьякова, Мария Холманских и Юлия Щеглова, Червишевского МО – Кристина Мадиева, Богандинского – Евгений Крупченко, Онохинского – Мария Сизова, Ольга Трофимчук, Созоновского – Степан Блинов, Максим Хучахметов из Салаирки, Екатерина Великая из Успенского, Роман Рассказов из Каскаринского, боровчане – Олег Зубарев и Андрей Аржиловский.

Лучшими в эстафетах среди мужчин и женщин стали представители Московского, вторые места заняли мужская команда Каменского и женщины Онохинского, третьими – команды пос. Винзили.

Второй этап районного летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" - соревнования по плаванию прошли в тюменском СК "Гагаринский". В них приняло участие 47 человек в составе 15 команд.

Результаты общекомандных зачетов по прошедшим выходным станут известны позже.