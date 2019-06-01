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Студотряды опорного вуза получили путевку на "Целину-2019"

Общество, 17:05 18 июня 2019

Тюменский областной студенческий отряд | Фото: Тюменский областной студенческий отряд

Студенческие отряды Тюменского индустриального университета получили путевки на "Целину-2019" 17 июня. 282 студента вуза будут трудиться на всероссийских трудовых проектах, строить дороги и детские сады на Ямале и в Югре, сообщает пресс-служба ТИУ.

Всего в вузе сформировано 14 отрядов. Трудовой семестр-2019 у бойцов ССО "Феникс" пройдет на подстанциях "Тюмень" 500 кВ и "Губернская" 220 кВ ФСК "ЕЭС" в Тюмени.

Тюменский областной студенческий отряд | Фото: Тюменский областной студенческий отряд

За отличное выполнение работы в 2018 году Западно-Сибирское предприятие магистральных электрических сетей выделило шесть целевых мест на трудоустройство бойцов отряда "Феникс" после окончания учебы.

Тюменский областной студенческий отряд | Фото: Тюменский областной студенческий отряд

Осенью, когда отряды вернутся, будут названы имена лучших бойцов, руководителей и выбран лучший студенческий отряд. Победители получат путевки на Всероссийский слет студенческих отрядов в октябре 2019 года.

Тюменский областной студенческий отряд | Фото: Тюменский областной студенческий отряд

Открытие слета, посвященного 60-летию студенческих отрядов и 15-летию Российских студенческих отрядов, пройдет в Государственном Кремлевском дворце.

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# студенческие отряды , ТИУ

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