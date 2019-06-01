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На ярмарке тоболяков и гостей города познакомят с крапивным ткачеством

Общество, 09:02 20 июня 2019

из группы "Музей-Заповедник Тобольский" во ВКонтакте | Фото: из группы "Музей-Заповедник Тобольский" во ВКонтакте

С крапивным ткачеством познакомят гостей ярмарки "Воеводское подворье", которая развернется в музейном комплексе Гостиный двор в Тобольске 22 июня с 12 до 16 часов, сообщает историко-архитектурный музей-заповедник города.

Музейная ярмарка и встреча с местными мастерами-умельцами будет ждать посетителей во внутреннем дворе уникального здания-крепости с трехсотлетней историей, построенного по проекту картографа и архитектора Семена Ремезова для торговли с иноземными купцами.

Своими секретами с гостями поделятся гончары и резчики по дереву. Участники мероприятия смогут познакомиться с забытым ремеслом предков – крапивным ткачеством. Здесь же можно будет приобрести памятные сувениры. Также гостей пригласят на экскурсию по "Музею сибирского предпринимательства", в экспозициях которого представлены свидетельства славного прошлого Тобольска, как крупнейшего торгового центра Сибири.

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# мастер-класс , музей , Тобольск , ярмарка

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