  • 19 июня 201919.06.2019среда
  • USD64,3352
    EUR72,2291
  • В Тюмени 17..19 С 4 м/с ветер юго-западный

19 июня в Тюмени потеплеет

Общество, 07:30 19 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс 21 градуса Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 19 июня, прогнозирует сервис Gismeteo.

Солнечное утро сменит переменная облачность, к ночи возможен дождь. К вечеру похолодает до плюс 16 градусов. Влажность воздуха составит 53-87 %.

В течение дня западный ветер будет чередоваться с юго-западным, его скорость составит 4-5 метров в секунду. Порывы могут достигать 13 метров в секунду.

Атмосферное давление остается пониженным 747-750 мм рт. ст. Утром и вечером - небольшие геомагнитные возмущения.

Заход солнца в 21 час 37 минут. Долгота дня 17 часов 56 минут.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# погода в Тюмени

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:13 19.06.2019Тюменцы зажгут свечи памяти
09:02 19.06.2019Картинная галерея откроется на Красной площади Тобольска
08:29 19.06.2019Прокурор Тюменской области встретится с жителями Тобольска
07:30 19.06.201919 июня в Тюмени потеплеет