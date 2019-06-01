19 июня в Тюмени потеплеет

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс 21 градуса Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 19 июня, прогнозирует сервис Gismeteo.

Солнечное утро сменит переменная облачность, к ночи возможен дождь. К вечеру похолодает до плюс 16 градусов. Влажность воздуха составит 53-87 %.

В течение дня западный ветер будет чередоваться с юго-западным, его скорость составит 4-5 метров в секунду. Порывы могут достигать 13 метров в секунду.

Атмосферное давление остается пониженным 747-750 мм рт. ст. Утром и вечером - небольшие геомагнитные возмущения.

Заход солнца в 21 час 37 минут. Долгота дня 17 часов 56 минут.