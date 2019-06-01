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В Салехарде психолог МЧС спас мужчину от суицида

Происшествия, 08:40 19 июня 2019

89.mchs.gov.ru

Установить контакт с мужчиной, стоявшим на козырьке окна четвертого этажа по ул. Зои Космодемьянской в Салехарде, удалось психологу МЧС России, прибывшему на место ЧП, сообщает пресс-служба окружного управления ведомства.

После разговора с психологом мужчина вернулся в квартиру.

Вызов о том, что мужчина, возможно, хочет совершить суицид поступил в 8 часов 30 минут 18 июня. Незамедлительно на место ЧС выехали пожарные города. Пока с человеком работал психолог, специалисты развернули под окнами спасательный тент, также в окно была подана выдвижная лестница.

89.mchs.gov.ru

После того, как мужчина зашел в квартиру, его передали врачам скорой помощи.

На месте вызова работали 2 единицы техники и 11 сотрудников МЧС России.

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# ГУ МЧС России , психолог , Салехард , суицид

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