"Найден, жив": МегаФон использует Big Data для поиска пропавших

| Фото: МегаФона | Фото: МегаФона

Более 60 человек за два с половиной месяца удалось найти с помощью платформы поиска пропавших детей и взрослых "МегаФон. Поиск". Благодаря SMS-рассылке возможным свидетелям информацию о потерявшихся удается собрать в считанные часы и даже минуты. В рамках пилотного проекта инструментом пользовались волонтеры поисковых отрядов.

Алгоритм с использованием больших данных анализирует круг людей, которые могли находиться в момент пропажи человека, и рассылает им сообщения с фотографией, приметами, возрастом.

Пилотный проект МегаФона с АНО "Центр поиска пропавших людей" прошел с 24 марта по 18 июня. За время его работы было сделано 60 рассылок, все пропавшие были найдены.

Среднее количество номеров, на которое отправляли сообщения о поиске в рамках одной кампании – 2 тыс., минимальное количество – 33. От запроса на рассылку до факта самой рассылки проходит в среднем две минуты. Это значительно оперативней, чем расклейка листовок и другие способы поиска очевидцев. Сообщения отправлялись лишь абонентам МегаФона, давшим согласие на получение информационных материалов при покупке SIM-карты.

"МегаФон.Поиск" – это новое слово в технологиях поиска, – говорит координатор ПСО "Лиза Алерт" Олег Леонов. – Это возможность быстро получать важные свидетельства от людей, которые с высокой вероятностью могли видеть человека. Мы очень признательны компании "МегаФон" за нужные и полезные разработки, которые помогают спасти жизнь пропавшему человеку".

"Ежегодно в России пропадает более 100 тысяч человек, из них около 30 тысяч детей, это огромная цифра. Ключевой фактор успешного поиска – время. Новый сервис позволит оперативно решать проблемы поиска пропавших детей и качественно настроить взаимодействие с волонтерскими организациями, – говорит генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян. – Мы искренне рады, что система "МегаФон. Поиск" уже помогает искать пропавших с помощью рассылок и по каждой из них мы можем сказать: "Найден! Жив!". Это огромная работа, которую мы продолжим делать".

Такие поисковые операции могут быть проведены во всех регионах присутствия компании.