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Молодых парламентариев отметили в Тюменской облдуме

Политика, 13:52 19 июня 2019

www.duma72.ru | Фото: www.duma72.ru

День молодого парламентария прошел в Тюменской областной думе. В нем участвовали представители общественных молодежных палат из 24 муниципальных районов и городов, активисты юга тюменского региона, сообщает пресс-служба Тюменской облдумы.

Депутатский корпус представляли Андрей Артюхов, Артем Зайцев, Глеб Трубин, Ольга Швецова.

"Сегодня здесь собрались те, кого интересует социально-политическая деятельность. Некоторые в дальнейшем видят себя на работе в органах муниципальной власти. Поэтому ваша задача обладать знаниями. Быть компетентными, активными, вести людей за собой. Наша общая цель – сделать жизнь людей благополучнее и позитивнее", - обратился к молодежи первый заместитель председателя тюменского регионального парламента, руководитель фракции "Единая Россия", куратор Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе Андрей Артюхов.

Законодатель напомнил, что большим подспорьем в работе обещает быть федеральная госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий". Она рассчитана на пять лет, до 2025 года. По мнению Артюхова, в ее реализации должны принять участие и представители молодежи. "У нас с вами впереди большая работа", - подчеркнул он.

Депутат Артем Зайцев выразил уверенность, что ребята и сейчас, и в дальнейшем будут работать на благо региона.

В рамках тематических площадок обсудили участие молодежи в работе над нормативно-правовой базой. Состоялась интерактивная игра "Разработка законопроектов". Юные парламентарии предлагали поправки в законы. В числе предложений: принять меры за оскорбление в социальных сетях; реабилитировать молодых, кто вышел из мест лишения свободы; ввести льготы за общественную деятельность; запретить гаджеты во время школьных занятий; засчитывать практику и службу в армии в трудовой стаж.

Законотворец Глеб Трубин считает, что темы, к которым обратились юноши и девушки – актуальны. "Те идеи, о которых вы говорили, законодатели Тюменской областной думы обсуждают постоянно. Предлагайте свои изменения, вас заметят и услышат", - призвал Трубин.

По мнению депутата Ольги Швецовой, парламентариям важно знать, что интересует молодежь. Ольге Швецовой от представителей власти и молодежи Ишима вручили благодарственное письмо и поблагодарили законодателя за совместную работу, мобильность и открытость. В свою очередь молодые парламентарии получили дипломы и подарки.

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# День молодого парламентария , Тюменская облдума

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