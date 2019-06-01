В югорском поселке ночью полыхал многоквартирный дом

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Двухэтажный жилой дом горел в 3 мкрн г. п. Пойковский Нефтеюганского района Югры в ночь на 20 июня, сообщает ГУ МЧС России по Югре.

Сообщение о возгорании поступило в 0 часов 33 минут 20 июня, по прибытию наблюдался пожар в одном из подъездов с выходом на кровлю, люди эвакуировались самостоятельно, всего 31 человек, из них двое детей. 10 человек были спасены пожарными. Пострадавших нет.

В 1 час 40 минут пожар удалось локализовать на площади 150 кв. м. Повреждена лестничная клетка и кровля над вторым подъездом. В 2 часа ликвидировано открытое горение.

Для людей развернут пункт временного размещения на базе школы № 2, выделены места в общежитии.

Причину пожара выяснят дознаватели МЧС России. На месте пожара работали 33 человека личного состава, задействовано 13 единиц техники.