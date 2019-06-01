Продавец цветочного магазина похитила выручку

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Женщину, подозреваемую в краже денег у работодателя, задержали в Тобольске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть с заявлением о краже обратился житель Омска. Индивидуальный предприниматель открыл в Тобольске цветочный магазин. В город омич приезжал редко, вся выручка от продаж хранилась в сейфе. Когда потерпевший приехал в очередной раз, то обнаружил пропажу 47 тыс. рублей.

Под подозрение в краже попала одна из продавцов магазина. Полицейские задержали 20-летнюю тоболячку. Он полностью признала свою вину и пояснила, что похитила деньги из-за финансовых трудностей и рассчитывала на то, что хозяин магазина не приедет в Тобольск.

По данному факту возбуждено уголовное дело, девушке грозит лишение свободы на срок до пяти лет.