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Продавец цветочного магазина похитила выручку

Происшествия, 16:43 20 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Женщину, подозреваемую в краже денег у работодателя, задержали в Тобольске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть с заявлением о краже обратился житель Омска. Индивидуальный предприниматель открыл в Тобольске цветочный магазин. В город омич приезжал редко, вся выручка от продаж хранилась в сейфе. Когда потерпевший приехал в очередной раз, то обнаружил пропажу 47 тыс. рублей.

Под подозрение в краже попала одна из продавцов магазина. Полицейские задержали 20-летнюю тоболячку. Он полностью признала свою вину и пояснила, что похитила деньги из-за финансовых трудностей и рассчитывала на то, что хозяин магазина не приедет в Тобольск.

По данному факту возбуждено уголовное дело, девушке грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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# магазин , Тобольск , хищение

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