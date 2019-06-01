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Предпринимателей зовут поучаствовать в фестивале еды в Ялуторовске

Общество, 14:43 20 июня 2019

архив департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: архив департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Открыт прием заявок на участие в фестивале еды "Вкусный город", который развернется в Ялуторовске 29 июня, сообщает администрация города.

Принять участие в нем могут предприятия, организации и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере пищевой промышленности и общественного питания Тюменской области. Фестиваль пройдет в рамках празднования 360-летия Ялуторовска. Он развернется на Сретенской площади.

Заявку на участие можно направить в комитет по культуре и туризму администрации Ялуторовска по адресу: ул. Ленина, 23 (кабинет 103). Телефон: 8 (34535) 3-93-46, e-mail: yal.kultura@mail.ru.

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# День города , питание , предприниматели , фестиваль , Ялуторовск

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