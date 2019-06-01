Многодетные семьи могут обменять непригодные для строительства жилья участки на новые

| Фото: пресс-службы ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-службы ТРО партии «Единая Россия»

Многодетные семьи Тюменской области могут обменять непригодные для строительства жилья участки на новые. Соответствующие поправки в региональный закон о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, приняли депутаты облдумы на очередном заседании 20 июня.

Как пояснил председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношения Владимир Ковин, изменения касаются случаев, когда из-за подтопления строительство жилья на участке, предоставленном многодетной семье, оказывается невозможным.

Ранее этот вопрос подробно рассматривался на заседании думского комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям. Мониторинг освоения выделенных участков показал, что часть из них в Ялуторовске, Тобольске, Сладковском и Ишимском районах, не застраивается. Связано это с нарушением дренажной и мелиоративной системы и последующим подтоплением земель. В результате их использование для строительства жилья оказывается невозможным.

За внесение поправок в областной закон депутаты облдумы проголосовали единогласно. Новый участок будет предоставлен семье в обмен на тот, который был предоставлен ранее и от которого многодетная семья откажется в пользу государства.

Любовь Голышева