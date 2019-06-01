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В Тюмени формируют группу по профилактике возрастных изменений

Общество, 15:49 20 июня 2019

Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

Группа по профилактике возрастных изменений для граждан старше 70 лет начнет работу в отделении по профилактике возрастных нарушений и психологической помощи Областного геронтологического центра (проезд Солнечный, 10/1), сообщают организаторы.

Данная современная форма работы позволит пожилым людям не только регулярно тренировать память, мышление, воображение и мелкую моторику, но и снизить дефицит общения, найти единомышленников или новых друзей, улучшить психо-эмоциональное состояние.

Группы по профилактике возрастных изменений помогут предотвратить негативные изменения, улучшить качество жизни пожилого человека.

В рамках функционирования практики люди старшего поколения получат квалифицированные социальные услуги по организации отдыха и поддержания активной жизненной позиции, смогут посетить занятия по адаптированной физической активности, развитию когнитивной (познавательной) сферы, досуговые и праздничные мероприятия, а также стать участниками психологических тренингов для улучшения эмоционального состояния, снижения стрессовых нагрузок.

График Группы по профилактике возрастных изменений для граждан старше 70 лет: полный курс – три месяца, три дня в неделю по три часа в день.

Получить более подробную информацию можно по телефону: 64-66-16, 64-66-61, интернет-сайт www.togc.ru.

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# областной геронтологический центр , пенсионеры , профилактика

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