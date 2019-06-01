В Заводоуковске ребенок сломал руку на батуте
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Владельца батута, обвиняемого в травме ребенка, осудят в Завдоуковске, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.
9 июня 2019 года во время прыжков на игровом батуте шестилетний мальчик сломал руку. Ребенок получил травму в результате несоблюдения индивидуальным предпринимателем правил эксплуатации надувного оборудования.
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.