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В Заводоуковске ребенок сломал руку на батуте

Происшествия, 16:00 20 июня 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Владельца батута, обвиняемого в травме ребенка, осудят в Завдоуковске, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

9 июня 2019 года во время прыжков на игровом батуте шестилетний мальчик сломал руку. Ребенок получил травму в результате несоблюдения индивидуальным предпринимателем правил эксплуатации надувного оборудования.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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# батут , Заводоуковск

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