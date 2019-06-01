Данил Чаюн стал победителем всероссийского конкурса молодых преподавателей
Ассистент кафедры спортивных дисциплин института физической культуры ТюмГУ Данил Чаюн стал дипломантом третьей степени III Всероссийского конкурса молодых преподавателей вузов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.
Из 700 заявок для участия в очном финальном этапе было отобрано 85 преподавателей со всей России.
"Все мероприятия конкурса были развивающими и мотивирующими. Но вот, что я с удовлетворением отметил, многие обсуждаемые темы, например, индивидуализации образования, для меня не были новыми, - рассказал Данил Чаюн. - Мое участие в Школе академического превосходства ТюмГУ позволило мне не только уверенно продемонстрировать активные методы обучения, но конструировать новые образовательные технологии в рамках индивидуализации и междисциплинарности. Я еще раз убедился в правильности движения вперед нашего университета".