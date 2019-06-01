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Данил Чаюн стал победителем всероссийского конкурса молодых преподавателей 

Общество, 18:32 20 июня 2019

https://www.utmn.ru Данил Чаюн | Фото: https://www.utmn.ru

Ассистент кафедры спортивных дисциплин института физической культуры ТюмГУ Данил Чаюн стал дипломантом третьей степени III Всероссийского конкурса молодых преподавателей вузов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Из 700 заявок для участия в очном финальном этапе было отобрано 85 преподавателей со всей России.

"Все мероприятия конкурса были развивающими и мотивирующими. Но вот, что я с удовлетворением отметил, многие обсуждаемые темы, например, индивидуализации образования, для меня не были новыми, - рассказал Данил Чаюн. - Мое участие в Школе академического превосходства ТюмГУ позволило мне не только уверенно продемонстрировать активные методы обучения, но конструировать новые образовательные технологии в рамках индивидуализации и междисциплинарности. Я еще раз убедился в правильности движения вперед нашего университета".

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# конкурс , преподаватель , ТюмГУ

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