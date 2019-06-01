В Тюменском медицинском университете открылась кафедра ЮНЕСКО

| Фото: Тюменского медицинского университета | Фото: Тюменского медицинского университета

Сетевую секцию кафедры ЮНЕСКО "Глобальные этические вызовы внедрения цифрового здравоохранения" открыли в Тюменском государственном медицинском университете 20 июня. Соглашение о создании нового подразделения подписали и.о. ректора Тюменского ГМУ Ирина Медведева и заведующий кафедрой ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем МГУ им. М. В. Ломоносова Юрий Саямов.

"В современном мире с появлением цифрового здравоохранения возникли новые формы взаимодействия между врачом и пациентом. Это большой спектр вопросов, которые мы намерены изучать, - отметил проректор по научно-исследовательской работе и инновационной политике Тюменского ГМУ, заведующий сетевой секцией кафедры ЮНЕСКО "Глобальные этические вызовы внедрения цифрового здравоохранения" Иван Петров. - Будет актуализирована образовательная программа по биоэтике для студентов и выстроена система, при которой студенты не только на занятиях, но и во внеучебной работе будут проводить исследования по этому вопросу. Мы также намерены проводить научные изыскания и принимать участие в мероприятиях под эгидой ЮНЕСКО в России и на международных площадках".

| Фото: Тюменского медицинского университета | Фото: Тюменского медицинского университета

С открытием сетевой секции Тюменский медицинский университет вошел в большую "семью" ЮНЕСКО, насчитывающую более 800 кафедр более чем в 120 странах мира. Научные центры изучают разную проблематику, тюменцы будут заниматься весьма перспективным направлением.

"Тема для исследований выбрана актуальная – этика цифровых технологий, которые уже сейчас беспокоят тем, что могут развиться не в помощника человека, а в средство ущемления его прав и вторжения в его частную жизнь. Думаю, что перспективы для научных исследований откроются очень серьезные", - подчеркнул заведующий кафедрой ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем МГУ им. М. В. Ломоносова Юрий Саямов.

| Фото: Тюменского медицинского университета | Фото: Тюменского медицинского университета

Важной вехой в истории вуза назвал открытие кафедры вице-президент межправительственного комитета по биоэтике ЮНЕСКО, председатель комиссии РАН по научной этике Александр Чучалин. Он отметил необходимость поднять изучение биоэтики на новый качественный уровень.

"Нынешняя форма преподавания недостаточна, чтобы сформировался этический кодекс человека, получающего высшее медицинское образование. Мы предполагаем другое качество программы, включающей изучение работ Вересаева, Войно-Ясенецкого, Углова, Боткина. Задача - помочь будущему врачу соответствовать принципам, заложенным нашими выдающимися предшественниками", - сказал он.

Ожидается, что работать по обновленной программе университет начнет в ближайшее время.

Татьяна Ковалева