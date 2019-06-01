Девять лет тюрьмы получил югорчанин за сбыт наркотиков
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Мужчину, виновного в сбыте наркотических средств, осудили в Сургуте, сообщает прокуратура Югры.
В июле 2018 года 22-летний злоумышленник приобрел наркотик растительного происхождения и продавал его через закладки. Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, наркотические средства массой около 68 гр. изъяты.
Суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.