Девять лет тюрьмы получил югорчанин за сбыт наркотиков

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Мужчину, виновного в сбыте наркотических средств, осудили в Сургуте, сообщает прокуратура Югры.

В июле 2018 года 22-летний злоумышленник приобрел наркотик растительного происхождения и продавал его через закладки. Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, наркотические средства массой около 68 гр. изъяты.

Суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.