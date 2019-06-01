Более сотни юных художников участвуют в конкурсе "Ангел Сибири"

| Фото: kulturatob.ru | Фото: kulturatob.ru

Более 100 человек принимают участие в международном детско-юношеском пленэр-конкурсе "Ангел Сибири" в Тобольске, сообщает городская администрация.

Юные художники и их преподаватели из Тюмени, Мегиона, Бердска, Нижневартовска, Стрежевого, поселка Боровского и Тобольска представят на суд жюри свои работы по темам "Архитектура" и "Пейзаж".

Кроме того, для участников предусмотрена насыщенная экскурсионная программа: обзорная экскурсия по кремлю, посещение мастерской художника костореза Минсалима Тимергазиева, музея императорской семьи Николая II, Дворца наместника, иконописной школы и пр. Для преподавателей пройдет мастер-класс члена союза художников России Константина Шохова и просмотр спектакля по пьесе А.П.Чехова "Медведь".

Торжественная церемония награждения победителей состоится в камерном концертном зале Детской школы искусств им. Алябьева 21 июня.