Гонщики из разных городов выступят на “Кубке Евразии” в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Соревнования "Кубка Евразии" и чемпионата Тюменской области по автокроссу на грузовых и легковых автомобилях пройдут на трассе "Силкин Лог" вблизи села Кулакова 22 и 23 июня.

"Вот уже 35 лет мы проводим эти соревнования в конце июня. В предстоящих гонках будут принимать участие грузовые автомобили. Также зрители увидят наши легендарные автомобили "Волга". Тюмень – один из немногих городов, где еще сохранились пилоты этого класса. Третий класс – Д2-Классика – объединит классические автомобили, для которых мы сделали отдельную трассу”, – рассказал президент федерации автомобильного спорта Тюменской области Владимир Соколов.

"Кубок Евразии" второй год собирает сильнейших пилотов из Тюменской, Курганской, Свердловской, Омской, Московской областей и Пермского края. Среди них – мастера спорта, победители и призеры чемпионата России.

На соревнованиях выступит и команда ДОСААФ. "Система ДОСААФ пытается возродить автоспорт в своих стенах, у нас это получается. Тем не менее хотелось бы расширить свой автопарк", – сообщил председатель ДОСААФ России Тюменской области Жаксылык Шайкенов.

Отметим, 22 июня пройдут тренировочные и квалификационные заезды. 23 июня организаторы обещают самый интересный день. Торжественное открытие запланировано на 12 часов. В финальных заездах примут участие одновременно до 10 болидов.

Вход платный. Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова