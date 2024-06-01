В Тюменской области предприятия открыли 30 тыс. 272 вакансии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

30 тыс. 272 вакансии заявили работодатели Тюменской области. Больше всего свободных мест в строительной отрасли – 3,5 тыс. Еще 14,4 тыс. созданы в 10 ведущих отраслях экономики, сообщает департамент труда и занятости населения.

Уровень регистрируемой безработицы снизился до 0,26 %. Численность зарегистрированных безработных составляет 2 тыс. человек.

С января по 19 июня в службу занятости населения Тюменской области обратились за содействием в поиске подходящей работы 16,9 тыс. человек, трудоустроены — 11,3 тыс.

Все вакансии представлены на сайте регионального кадрового центра "Работа России".

Отметим, что найти работу в регионе можно будет 28 июня на Всероссийской ярмарке трудоустройства. В Тюмени она пройдет в Спортивном комплексе "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60), в Тобольске - в ТРЦ "Жемчужина Сибири" (мкр-н. 7, стр. 30), в Ишиме - в концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ (ул. К.Маркса, 1). Начало в 10 часов.