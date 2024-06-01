  • 21 июня 202421.06.2024пятница
  • USD85,4176
    EUR91,4543
  • В Тюмени 20..22 С 3 м/с ветер северо-западный

В Тюменской области предприятия открыли 30 тыс. 272 вакансии

Экономика, 12:53 21 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

30 тыс. 272 вакансии заявили работодатели Тюменской области. Больше всего свободных мест в строительной отрасли – 3,5 тыс. Еще 14,4 тыс. созданы в 10 ведущих отраслях экономики, сообщает департамент труда и занятости населения.

Уровень регистрируемой безработицы снизился до 0,26 %. Численность зарегистрированных безработных составляет 2 тыс. человек.

С января по 19 июня в службу занятости населения Тюменской области обратились за содействием в поиске подходящей работы 16,9 тыс. человек, трудоустроены — 11,3 тыс.

Все вакансии представлены на сайте регионального кадрового центра "Работа России".

Отметим, что найти работу в регионе можно будет 28 июня на Всероссийской ярмарке трудоустройства. В Тюмени она пройдет в Спортивном комплексе "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60), в Тобольске - в ТРЦ "Жемчужина Сибири" (мкр-н. 7, стр. 30), в Ишиме - в концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ (ул. К.Маркса, 1). Начало в 10 часов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# вакансии , занятость , трудоустройство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:15 21.06.2024Более 44 тысяч гектаров засеяли сельхозкультурами в Абатском районе
13:04 21.06.2024Ялуторовский район возглавил региональный рейтинг по содействию конкуренции
12:53 21.06.2024В Тюменской области предприятия открыли 30 тыс. 272 вакансии
12:42 21.06.2024Аграрии Уватского района завершили посевную кампанию