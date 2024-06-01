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Александр Моор: паводок начал отступать на всей территории региона

Губернатор, 20:41 21 июня 2024

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Спустя 2,5 месяца паводок наконец-то начал отступать на всей территории Тюменской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор.

"Следим за тем, как паводок уходит в минус. Например, на гидропосту возле села Абатского, где днями и ночами шла битва за федеральную трассу Р-402, уровень реки Ишим уже опустился ниже критической отметки", - сказал Александр Моор.

Стабильный минус фиксируется также на Иртыше и Тоболе.

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# Александр Моор , паводок

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