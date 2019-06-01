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Путевки на море вручили ишимским врачам

Общество, 10:54 22 июня 2019

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Два специалиста областной больницы №4 получили курортные путевки на море. Вручение специальной премии в номинации "Признание" прошло на мероприятии, посвященном Дню медицинского работника, сообщает областной департамент здравоохранения.

Победителя данной номинации определяют пациенты медицинского учреждения. Именно по их отзывам и благодарностям, которые приходят в течение года в адрес врача, становится известно имя обладателя путевки.

"Я для этого ничего специально не делал, просто хорошо выполнял свою работу", - рассказал победитель, врач-хирург Максим Мальцев. Медицинский стаж доктора почти 30 лет. Десять из которых он руководит хирургическим отделением. В 2011 году был награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ. В 2017 году ему присвоено звание "Отличник здравоохранения".

Вторая путевка в этом году была вручена ветерану и "Отличнику" здравоохранения, врачу-неонатологу отделения новорожденных Перинатального центра Николаю Александровичу Зайцеву. Его наградили в номинации "Преданность профессии". Сегодня доктору 61 год, но он продолжает трудиться, в месяц берет восемь суточных дежурств и покидать рабочий пост не собирается.

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