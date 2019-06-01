Минобороны обнародовал уникальные документы о подвиге защитников Брестской крепости

| Фото: function.mil.ru | Фото: function.mil.ru

На сайте военного ведомства размещен историко-патриотический раздел о героической обороне Брестской крепости, созданный на основе рассекреченных документов из фондов Центрального архива Министерства обороны.

Минобороны впервые вводит в исторический оборот реальные воспоминания оставшихся в живых защитников крепости, взятые у них после войны, фотокопии рассекреченных боевых донесений и разведсводок, журналов боевых действий, переводные трофейные документы вермахта, наградные материалы, воссоздающие величественную картину беспримерного воинского подвига. Эти документы раскрывают судьбы защитников крепости, повествуют об их подвиге и неизвестных событиях обороны.

Среди архивных документов, обнародованных Минобороны России – наградные документы и реальные воспоминания защитников крепости, записанные ими после войны, в которых раскрываются их судьбы и подвиги. Представленные материалы позволяют мысленно воссоздать картину сражений тех дней через призму личных впечатлений и чувств защитников Брестской крепости и своего Отечества.