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Минобороны обнародовал уникальные документы о подвиге защитников Брестской крепости

Общество, 15:12 22 июня 2019

function.mil.ru | Фото: function.mil.ru

На сайте военного ведомства размещен историко-патриотический раздел о героической обороне Брестской крепости, созданный на основе рассекреченных документов из фондов Центрального архива Министерства обороны.

Минобороны впервые вводит в исторический оборот реальные воспоминания оставшихся в живых защитников крепости, взятые у них после войны, фотокопии рассекреченных боевых донесений и разведсводок, журналов боевых действий, переводные трофейные документы вермахта, наградные материалы, воссоздающие величественную картину беспримерного воинского подвига. Эти документы раскрывают судьбы защитников крепости, повествуют об их подвиге и неизвестных событиях обороны.

Среди архивных документов, обнародованных Минобороны России – наградные документы и реальные воспоминания защитников крепости, записанные ими после войны, в которых раскрываются их судьбы и подвиги. Представленные материалы позволяют мысленно воссоздать картину сражений тех дней через призму личных впечатлений и чувств защитников Брестской крепости и своего Отечества.

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# архив , Министерство обороны России

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