Сертификат Росздравнадзора получила ОКБ №1

| Фото: ОКБ №1 | Фото: ОКБ №1

Независимую сертификацию Росздравнадзора прошла тюменская ОКБ №1 и первой в УФО получила сертификат "Качество и безопасность медицинской деятельности", сообщает лечебное учреждение.

Добровольный аудит состоялся по инициативе клиники и департамента здравоохранения Тюменской области. Оценивалось соответствие деятельности стационарных подразделений больницы стандартам в области безопасности и качества оказания медицинской помощи.

Процедура сертификации предусматривала проведение оценки деятельности клиники по 11 направлениям, среди которых система управления персоналом, эпидемиологическая безопасность, хирургическая безопасность, организация экстренной и неотложной помощи в стационаре. Ключевым моментом экспертизы была ориентация на безопасность пациента.

К аудиту Росздравнадзора в больнице готовились полтора года. Были разработаны алгоритмы, инструкции и чек-листы, внутренние приказы медицинской организации. Кроме того, внедрили систему идентификации личности пациента, усилили гигиену рук для всех посетителей больницы, разработали обучающие памятки и рекомендации для пациентов стационара и их родственников.

Комиссию проверяющих возглавил заместитель генерального директора Национального института качества Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Олег Швабский.

Проверка проходила по плану, известному только самим проверяющим. Никто из сотрудников больницы не знал, когда, кто и с какими вопросами придет в отделение. Проверяющие общались с врачами, медсестрами, младшим медицинским персоналом и пациентами. Члены комиссии заходили в палаты, перевязочные, операционные, реанимационные отделения, оценивали условия пребывания пациентов и рабочие места персонала.

"То, что наша больница первой в УФО и одна из немногих по стране получила сертификат – это не случайность, а результаты колоссальной работы всего коллектива, оснащенность клиники и материально-техническая база. Мы не планируем останавливаться на достигнутом. Впереди у нас еще большие планы", – отметил главный врач ОКБ №1 Сергей Ярцев.