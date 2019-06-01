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Тюменцы примут участие во всероссийской конференции изобретателей

Общество, 08:29 25 июня 2019

Дворец "Пионер" | Фото: Дворец "Пионер"

Воспитанники детского технопарка "Кванториум" Алексей Тарасов Алесей и Ярослав Марченко примут участие в VI Всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели" в Москве с 28 по 29 июня, сообщает Дворец "Пионер".

Ребята будут защищать проект "Лунобот. Перспективные средства передвижения космонавтов по Луне".

На конференцию приглашены юные изобретатели и техники со всей страны в возрасте от 6 до 18 лет. Программа Конференции рассчитана на два дня. В первый день пройдет защита проектов. Во второй день пребывания участников ждет культурно-образовательная программа.

В рамках мероприятия состоится презентация и награждение лучших проектов. Победители конференции в каждой номинации имеют возможность презентовать свой проект с официальной трибуны конференции в Государственной Думе.

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# изобретатели , кванториум , конференция

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